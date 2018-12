Archives de l'INA : les enfants à l'heure de l'ouverture des cadeaux !

Chaque matinée de Noël est bien particulière. On peut lire sur le visage des enfants la joie de découvrir leurs cadeaux au pied du sapin, dans leurs pantoufles ou leurs chaussons. Et il n'y a pas que les petits qui sont gâtés. L'Institut national de l'audiovisuel conserve en souvenirs les vidéos de ce moment familial si précieux. Un instant au cours duquel, même les grands sont restés des enfants.



