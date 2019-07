Argelès-sur-Mer : les douches sont supprimées sur les plages

C'est au tour d'Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, de supprimer les douches de plage. En effet, sur le littoral du Roussillon, elles sont de plus en plus rares. Pour de nombreux élus, il faut cesser de gaspiller l'eau douce. Pour cause, les ressources en eau potable ont baissé considérablement. La suppression des douches devrait alors permettre d'économiser huit à dix millions de litres d'eau durant l'été. Une décision qui fait grincer des dents sur le sable.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.