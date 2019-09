Argent : le cash fait de la résistance

JT 20H - À défaut de distributeur automatique de billets (DAB), certaines communes ont dû conclure un accord avec la Brink's afin de redonner à leurs citoyens un accès facile à l'argent liquide.

Malgré les cartes de crédit, les paiements sans contact, et autres dématérialisations des achats, les Français sont toujours très attachés à l'argent liquide. Une pratique pourtant contrariée ces dernières années par la suppression de nombreux distributeurs. Leurs coûts incombent désormais aux municipalités, qui ne peuvent pas toutes se le permettre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.