Ariège : un ourson non sevré sans "aucune chance de survie dans la nature" sauvé grâce à un habitant

Depuis mi-avril, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) avaient perdu sa trace. Un ours d'environ 5 mois, qui errait sans sa mère à proximité des habitations du village de Couflens en Ariège, a pu être recueilli grâce au signalement d'un habitant ce mardi. Ce dernier venait de croiser le chemin du plantigrade qui "se déplaçait très mal et chutait" du côté de Salau, un hameau au fond de la vallée du haut-Salat.





Selon le délégué Occitanie de l'ONCFS, Nicolas Alban, l'ourson, "né dans l'hiver et non sevré" n'avait "aucune chance de survie dans la nature". Un examen vétérinaire a confirmé qu'il était "extrêmement affaibli, dénutri et déshydraté", prouvant qu'il était séparé de sa mère depuis plusieurs jours. "Un ourson peut être abandonné s'il n'est pas viable, il peut perdre sa mère par accident, ou après l'attaque d'un prédateur", a encore indiqué Nicolas Alban.