Armada de Rouen 2019 : un dispositif sécuritaire à la pointe de la technologie

L'Armada de Rouen s'est arrêté sur la Seine le temps d'un week-end. L'événement rassemble une nouvelle fois les plus beaux voiliers du monde et va attirer jusqu'à cinq millions de personnes. Les festivités soulèvent ainsi de grandes questions de sécurité. Pour l'édition 2019, les forces de l'ordre vont y tester de nouvelles techniques de surveillance.



