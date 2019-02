Armature des femmes motardes, un look au service de la sécurité

Étant donné qu'un motard sur six est une femme, le marché de la moto s'est adapté à cette nouvelle clientèle. Les équipementiers étudient ainsi le corps des femmes afin de leur proposer des vêtements à la fois sécuritaires et tendances. Un "prêt-à-porter" offrant une sécurité optimale pour une virée à moto.



