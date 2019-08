Arnaque aux faux billets : les conseils de la gendarmerie nationale pour les reconnaître

Un fléau pour les commerçants. Afin de prévenir toute future arnaque, les gendarmes ont tweeté une photo décryptant un faux billet. Il existe au total huit différences entres les vrais et les faux billets. Mais toutes ne sautent pas aux yeux. Sur les faux billets se trouve la mention "This is not legal. It is to be used for money props" ("C'est un billet illégal. Il doit être utilisé comme accessoire"). Le numéro de série figurant au dos du billet comporte moins de 12 chiffres et est bien souvent le même (MB66688880). À cela s'ajoute l'absence de craquant à la manipulation, le relief au toucher ou encore d'hologramme.





En cas de doute du commerçant, il peut se procurer un stylo chimique capable de détecter rapidement les faux des vrais billets ou bien appeler tout simplement le 17. Pour rappel la fabrication, la vente ou la distribution de faux billets présentant une ressemblance avec de vrais billets de nature à faciliter leur acceptation est passible d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.