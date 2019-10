Arnaques au dépannage à domicile, un véritable fléau

JT 13H - Les arnaques au dépannage à domicile se comptent par milliers chaque année, dont une grande partie en région parisienne. Pour éviter les désagréments, une campagne a été lancée.

Serrure coincée, fuite d'eau ou de gaz... Quand on se trouve dans l'urgence, on constitue une cible facile pour les arnaqueurs au dépannage à domicile. Des réparations toutes simples sont alors facturées à une somme vertigineuses. Chaque année, les services de la répression des fraudes enregistrent 9.000 plaintes pour escroquerie. Pour éviter ce fléau, une campagne vient d'être lancée.



