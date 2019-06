Arnault : troisième fortune mondiale !

La fortune de Bernard Arnault a dépassé les 100 milliards de dollars. En effet, selon Bloomberg, il rejoint Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et Bill Gates, le fondateur de Microsoft, dans ce trio de tête des plus grosses fortunes mondiales. Jamais un Français n'avait auparavant franchi cette place. En un an, la fortune du patron de LVMH a progressé de 32 milliards de dollars. C'est le plus gros gain constaté au sein des 500 milliardaires dont l'agence analyse leur patrimoine grâce à leurs actifs boursiers.



Ce jeudi 20 juin 2019, Claire Fournier, dans sa chronique "L'éco", nous parle de l'entrée de Bernard Arnault dans le top 3 des plus grosses fortunes au monde. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 20/06/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.