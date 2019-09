Art : un tableau à 6 millions d'euros retrouvé dans une maison à Compiègne

JT 20H - Un tableau d'un grand peintre italien du XIIIe siècle, a été retrouvé dans un pavillon de Compiègne dans l'Oise. Celui-ci a partagé durant de longues années, en toute simplicité, la vie d'une dame, jusqu'à ce qu'elle soit trop âgée.

Un tableau d'une valeur inestimable, que l'on croyait perdu depuis 700 ans a été retrouvé par hasard dans une maison à Compiègne, près de Paris. L’œuvre était accrochée à un mur qui faisait la liaison entre la cuisine et le salon d’une maison, récemment vendue. Peint en 1280 par le maître italien Cimabue, sa valeur est estimée à six millions d'euros. Pour les experts, ce n'est plus une surprise, c'est un choc.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.