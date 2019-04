Artisanat : derrière les grands créateurs de mode, il y a le maître plisseur

Depuis près de trente ans, Karen Grigorian façonne les plis et crée les reliefs des tissus. Il crée les moules en carton à la main, puis laisse le tout enroulé dans une étuve artisanale pendant une heure à 100°C. Cet artisan travaille dans l'ombre des plus grands créateurs de mode, réalisant l'impossible, en se basant sur un simple dessin.



