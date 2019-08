Assomption en Moselle : les centres-villes désertés en ce jour férié

La majorité des commerces dans les centres-villes en Moselle sont fermés ce 15 août 2019. En effet, l'Assomption est un jour férié important pour le département. Il serait donc difficile de trouver un magasin ouvert. A Metz, par exemple, la pâtisserie historique est en congé annuel, le marché couvert est également fermé et le centre-ville ressemble à un désert. Toutefois, à Woippy, il y a une exception, car la boulangerie de Françoise est ouverte tous les jours de l'année.



