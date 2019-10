Attaque à la préfecture de police : qui étaient Anthony, Aurélia, Brice et Damien, tués par leur collègue Mickaël H. ?

VICTIMES - Ils ont été tués par un de leurs collègues, Mickaël H., au sein de la préfecture de police de Paris jeudi 3 octobre. Anthony, Aurélia, Brice et Damien y travaillaient en tant que policiers ou agents administratifs. Une cérémonie en leur hommage aura lieu mardi à 11h.

Ils étaient des fonctionnaires, mais surtout des parents, des amis, des maris et femmes. Quatre personnes ont perdu la vie jeudi 3 octobre, sur leur lieu de travail, la préfecture de police de Paris. Anthony, Aurélia, Brice et Damien ont été tués par un de leurs collègues, qui "aurait adhéré à une vision radicale de l'islam", selon le parquet anti-terroriste en charge de l'enquête.

Ils étaient tous en poste depuis plusieurs années au sein de la police parisienne. Anthony L. était gardien de la paix et avait plus de 15 ans de carrière dans son service. Il travaillait depuis 2003 à la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, la DRPP. Il était arrivé la même année et dans le même service que l'assaillant, qui travaillait comme informaticien. Âgé de 38 ans, Anthony était aussi père de deux jeunes enfants.

Aurélia, 39 ans, s'était engagée dans la police en 2002, alors qu'elle n'avait que 22 ans. Elle s'épanouissait en tant que membre du soutien opérationnel à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, la DSPAP. Habitante de Combs-La-Ville, en Seine-et-Marne, elle était la maman de deux petits garçons. Aurélia et son mari s'étaient rencontrés au sein de la préfecture de police de Paris, où ils travaillaient tous deux. "Depuis qu'elle était toute petite, elle ne parlait que de devenir policière. Ce métier, c'était toute sa vie..." a confié sa grand-mère à nos confrères du Parisien. Auprès de ses proches, elle se disait "très fière de son travail, ou encore "heureuse de faire partie de la police et d'être utile".