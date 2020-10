Attaque à Nice : gare aux images détournées qui circulent sur les réseaux sociaux

Une attaque à l'arme blanche s'est produite vers 9 heures ce 29 octobre dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice.

Le bilan est de trois morts : deux femmes et un homme, tués à coups de couteau dans l'église. Des faits tragiques relayés et commentés massivement en ligne dans les minutes qui ont suivi, suscitant une foule de réactions. Entre les derniers flashs d'information et les hommages, des internautes ont propagé une série d'images, photos ou vidéos, présentées comme en lien avec ces attaques. Si certaines s'avèrent authentiques, d'autres sont totalement hors contexte et n'ont aucun lien avec ces événements.