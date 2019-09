Attaques en Arabie Saoudite : jusqu'à cinq centimes de hausse à la pompe ?

JT 20H - Depuis samedi, la production d'Aramco, le géant saoudien du pétrole, est amputée de moitié. Nos automobilistes pourraient voir augmenter leur facture de quatre à cinq centimes par litre dans les heures ou les jours à venir.

Certains parleront d'effet papillon. D'autres regretteront l'extrême dépendance de l'Hexagone vis-à-vis des pays producteurs de pétrole. Après les attaques contre les installations pétrolières saoudiennes à Abqaiq et Khurais, les prix à la pompe vont augmenter dans les prochains jours. Pourtant, aucune pénurie n'est annoncée. Alors, comment expliquer cette hausse ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.