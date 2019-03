Attentat de Christchurch et "grand remplacement" : itinéraire d'une théorie protéiforme

Quant à la patronne du Rassemblement national, elle préfère garder ses distances avec cette théorie et en rejeter l'aspect complotiste. Et de détailler, auprès du JDD, en 2014 : "Je pense de manière plus pragmatique que l'immigration est utilisée depuis trente ans par les grands milieux financiers pour peser à la baisse sur les salaires."





Reste que pour la doctorante Anaïs Voy-Gillis, cette théorie ne se circonscrit pas uniquement aux sphères identitaires et aux partis d'extrême droite, partout en Europe. "C'est une crainte de perte d'identité, de culture nationale, qu'on retrouve aussi dans une partie de la droite", précise-t-elle. Et ailleurs encore ? La chercheuse précise encore : "Les attentats de 2015 ont été une matérialisation du discours du danger." Et qui, donc, continue de prospérer.