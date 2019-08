Des rescapés du Bataclan affichent leur soutien à la BRI dans une tribune

Si la nouvelle n'est pas confirmée, cela fait un moment que la rumeur court au sein des différents services parisiens. Le préfet de police Didier Lallement aurait l'intention de rattacher l'unité d'intervention au Raid, autre unité de police, comme le relate Le Parisien. La proposition aurait été suggérée au ministère de l'Intérieur au mois de juillet. Les tensions et rivalités existantes entre les deux services ne sont pas neuves. Et la piste de fusion du Raid, de la BRI et du GIGN semble être explorée depuis des années place Beauvau. Le souhait le plus cher de l'ancien directeur du Raid Jean-Michel Fauvergue - devenu député LaREM - fut d'ailleurs pendant longtemps de voir la BRI supprimée.