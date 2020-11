Attestations, carnets de liaison, rentrée décalée ou pas... comment va se passer le retour à l'école lundi ?

Parmi les documents dont il faudra se munir, Jean-Michel Blanquer a évoqué une "attestation de déplacement scolaire". Mais ce document obligatoire viendra-t-il en plus de l’attestation de déplacement dérogatoire, ou pourra-t-il la remplacer ?

- Selon le site du ministère, vous avez le choix. Soit vous optez pour la traditionnelle - et désormais connue - attestation de déplacement dérogatoire, déjà utilisée au printemps dernier, lors de la première vague de coronavirus. Mais cette version, papier ou numérique, est temporaire, et doit être renouvelée pour chaque trajet. Etablie par le parent ou le responsable de l’élève, le motif "Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires" doit être coché et la date et l’heure du déplacement doivent être indiquées.

- Soit vous choisissez cette fameuse "attestation de déplacement scolaire" qui est permanente. Comment l’obtenir ? Un document prérempli est déjà disponible sur le site du gouvernement. Il suffit de l’imprimer, de détailler les informations demandées, et de réclamer tampon et signature à l’administration de son établissement le jour de la rentrée. Le modèle est le suivant :