Attractivité : la France devant l'Allemagne !

Malgré une baisse globale des investissements en Europe, on passe devant les Allemands en termes d'attractivité. D'après le dernier baromètre annuel EY, on a accueilli 1 027 projets d'investissements étrangers en 2018, soit 1% de plus en un an. Toutefois, le pays devra rester vigilant pour la suite. Quelles en sont les causes ? Comment expliquer ces résultats ?



