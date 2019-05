Attractivité : la France entre dans le top 5

La France fait partie du top 5 des pays les plus attractifs au monde, une grande première. C'est en effet ce qu'a révélé le classement annuel du cabinet AT Kearney. Les Etats-Unis restent en première position pour la septième année consécutive, suivis de l'Allemagne, du Canada et du Royaume-Uni. L'Hexagone a donc réussi à se placer à la cinquième place du classement en détrônant la Chine et ce, malgré la crise des gilets jaunes. Comment expliquer cette entrée du pays dans ce classement ?



