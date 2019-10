Au conseil régional, un élu RN demande à une mère de retirer son voile : que dit la loi ?

JT 20H - Dans l'hémicycle du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, des enfants accompagnés d'une maman tête voilée et visage découverte y étaient invités par la préfecture. Un élu du RN a interpellé la présidente Marie-Guite Dufay.

Une vidéo a déjà été vue trois millions et demi de fois sur Internet. Elle s'est passée lors du conseil régional de Bourgogne. Dans le public, une femme voilée accompagnait des élèves dont son fils. Un élu du Rassemblement national s'est insurgé. Que dit exactement la loi sur cette question ? Les précisions avec nos journalistes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.