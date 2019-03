Index d'égalité salariale : les grandes entreprises rivalisent de bonnes notes... Mais alors, tout va bien ?

Airbus, par exemple, a analysé ses données sur la base de six branches employant plus de 1.000 salariés. Airbus "defense and space" obtient ainsi 85 points, "Airbus helicopters" 89 points, Airbus SAS 88 points, Airbus Operations SAS 89 points, Stelia 89 points, et le transport régional 88 points. On est bien au-dessus, donc, de la ligne rouge fixée par le gouvernement.





Du côté d'EDF, on obtient une note de 80 points. Le géant de l'électricité se dit "convaincu que la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont des facteurs essentiels de progrès social" et "ambitionne d'atteindre le score de 90 points pour 2020". Chez Orange, on affiche un total de 94 points. Le groupe Casino France, quant à lui, indique un score de 88.