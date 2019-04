Aude : l'association Partagence au secours des sinistrés des inondations

Les terribles inondations dans l'Aude avaient fait 15 morts. A Villegailhenc, six mois après le drame, les sinistrés n'arrivent toujours pas à se redresser, faute de moyens. Dans l'attente de l'argent versé par l'assurance, l'association Partagence décide de faire des dons. Plusieurs personnes ont pu bénéficier de meubles, de matelas et autres produits d'équipement.



