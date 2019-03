Auriac-du-Périgord : la municipalité manque de moyen pour financer la rénovation des ponts

Les neufs ponts d'Auriac-du-Périgord confèrent un certain caractère à cette commune de 400 habitants. La plupart de ses infrastructures sont cependant en mauvais état et nécessitent un entretien. La rénovation d'un pont coûte des dizaines de milliers d'euros. La municipalité ne dispose pas du budget suffisant pour financer les travaux alors qu'ils sont indispensables pour garder les routes ouvertes.



