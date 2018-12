Auriez-vous besoin d'un capitaine de soirée pour la nuit de la Saint-Sylvestre ?

La nuit de la Saint-Sylvestre, il est préférable que celui qui conduit soit celui qui ne boit pas. Pour laisser chacun profiter de la fête, une association rouennaise met à disposition des chauffeurs bénévoles appelés "capitaines de soirée". Entre les réservations, les types de voitures et le besoin des clients, comment s'organise-t-elle?



