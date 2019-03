Aurillac : un camion des Restos du Cœur à la rencontre des plus démunis

La grande collecte nationale des Restos du Cœur aura lieu les 8 et 9 mars 2019 dans 7 000 magasins dans le pays. Des centres ont été ouverts un peu partout pour assurer la distribution jusque dans les endroits les plus reculés. À Aurillac, un camion des Restos du Cœur sillonne les villages pour apporter des produits alimentaires et des produits d'hygiène aux bénéficiaires.



