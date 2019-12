Automobile : entre 10.000 et 15.000 véhicules par an touchés par le "super-malus"

Pas un déplafonnement mais un nouveau plafond. Bruno Le Maire a réaffirmé lundi 2 décembre travailler avec la ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne sur un nouveau malus pour les véhicules les plus pollueurs. S'il est actuellement limité l'année prochaine à 12.500 euros pour les véhicules émettant 173 grammes de CO2 ou plus par kilomètre, le malus pourra être bien plus élevé pour ceux dépassant ce seuil.

La raison : malgré leur prix élevé, ces véhicules qui émettent beaucoup de CO2 se vendent de plus en plus, augmentant mécaniquement les rejets de CO2 dans l'atmosphère. Si la grille 2020 du malus a d'ores et déjà été adoptée à l'Assemblée nationale en première lecture du projet de loi de Finances, un amendement en seconde lecture pourrait ajouter au projet de loi ce "super-malus" qui entrerait en vigueur dès janvier 2020 s'il est adopté. Selon le journal les Echos, celui-ci pourrait ainsi monter jusqu'à 20.000 euros pour 375 g/km.