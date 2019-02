Autoroute A48 bloquée en raison de la neige : "Les gens qui ne sont pas équipés se sont retrouvés en travers de la route"

"J'ai pris la direction de Grenoble et me suis retrouvée bloquée". Comme Marion, une quarantaine d'automobilistes se sont retrouvés bloqués ce samedi en fin de journée sur l'autoroute A48 partiellement coupée en raison des fortes chutes de neige. "J'ai pris l'autoroute pour rentrer chez moi à 20h15", explique celle qui évoque de "gros bouchons" et "des gens qui ne sont pas équipés qui se sont retrouvés bloqués en travers de la route".





Si ces naufragés de la route ont pu être ravitaillés puis évacués pendant la nuit, la situation restait compliquée dimanche et c'est finalement peu avant 9 heures que l'autoroute a pu être réouverte complètement à la circulation, a annoncé Autoroute Infos.