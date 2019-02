Autrice, écrivaine, professeuse... Les noms de métiers existaient déjà au féminin il y a plusieurs siècles

L'Académie française va finalement rendre sa copie. La célèbre institution publiera jeudi 28 février un rapport sur la féminisation des noms de métiers, des titres et des grades. Il sera le fruit du travail d'une commission spéciale, composée de deux académiciens et deux académiciennes, qui avaient pour objectif de statuer sur cette évolution - plus égalitaire - de la langue française. Car c'est l'objectif de l'écriture inclusive : redonner de la place aux femmes dans le langage. Mais comment choisir ces noms de métiers ? En s'inspirant de nos aïeux ! Eliane Viennot, historienne et linguiste, est "l’autrice" de “Le langage inclusif, pourquoi, comment”. Elle explique à LCI que contrairement aux idées reçues, la domination du masculin n’est ni ancienne ni ancrée dans l’Histoire des lettres.





LCI : Vous expliquez dans votre livre que l’écriture inclusive n’est finalement qu’un retour aux bases de la langue française, plus égalitaire il y a six siècles. Pourquoi le féminin a disparu ?





Eliane Viennot : Les féminins ont été interdits sur certains noms de métiers que les hommes ont considéré comme chasse-gardée. Pour le moyen de gamme il n’y a pas eu de problèmes : boulangère, couturière, etc. Ce ne sont que les professions ou fonctions dites “supérieures”, verrouillées à l’époque par les diplômes universitaires réservés aux hommes, qui sont restées au masculin quand les femmes y ont eu accès. Parce que les hommes de l’Académie française, et toute l’élite masculiniste, voulaient marquer leur territoire. Alors que les titres de princesse, duchesse ou comtesse sont restés, car hors du domaine littéraire et scientifique, poétesse et philosophesse ont été interdits. “Écrivaine” existait au 13eme siècle, dans le sens d’écrivaine publique plus que de romancière, mais nous avons des documents qui le mentionnent. De même, nous savons que le mot “Autrice” - comme tous les mots en “ice” - était présent au 15e siècle et courant au 16e siècle, ne serait-ce que pour parler de “l’autrice d’un crime”. Puis ces mots ont fait l’objet de condamnation dans les guides de grammaires et de la langue, car trop apparentés à une possible carrière dans les lettres. A cette époque, la langue française s’est détachée du fonctionnement structurel basique de toutes les langues romanes : à savoir parler des femmes au féminin. Le masculin générique imposé va à l’encontre de la logique, aucun enfant n'appellerait spontanément une femme ‘Madame le juge’.





LCI : Si les règles de l’Académie française allaient contre la logique, pourquoi les Français ont fini par les adopter ?





Parce que les interdictions ont été institutionnalisées. A l’époque où l’Académie française a édité ces règles, de nombreux journalistes et écrivains ont trouvé cela grotesque et ont résisté. Il y a eu du mécontentement, des contestations qui ont paru dans la presse de la part de critiques littéraires, relevant justement ces interdictions : “Pourquoi ne pouvons-nous plus écrire compositrice ? Nous l’utilisons tous les jours à Paris ! Pourquoi nous inflige-t-on ces tournures qui ne sont pas du français”, écrivaient-ils. Dans le langage commun, les accords au féminin ont également persisté... Jusqu’à l’arrivée de l’école obligatoire. Les dictionnaires et Bescherelles ont progressivement gommé les mots féminins du vocabulaire, comme s’ils n’existaient pas, pour acter qu’ils n’étaient pas acceptés. Mais la langue française est tout à fait capable d’exprimer les deux genres, elle n’est pas faite pour la domination du masculin. Si elle a montré par le passé qu’elle savait faire autrement, nous pouvons revenir en arrière. Pas pour le vocabulaire bien sûr, mais nous pouvons retourner aux bases de constructions et d’accords qui étaient bien plus cohérentes.