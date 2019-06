Auvergne : en quête de fraîcheur

Ce samedi 29 juin, la canicule s'est poursuivie un peu partout dans l'Hexagone. La vague de chaleur est remontée dans le centre du pays. La région de Clermont-Ferrand est l'endroit où il a fait le plus chaud, avec une température de 40°C à 17h30. Les habitants de la capitale auvergnate n'ont pas hésité à prendre de l'altitude pour respirer un peu.



