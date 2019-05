"Aux femmes assassinées, la patrie indifférente" : action des Femen sur les colonnes de Buren pour dire stop aux féminicides

Ce nombre de féminicides et de violences conjugales est d'une alarmante stabilité, en dépit de dispositifs juridiques et de moyens renforcés: pour enrayer ce "phénomène". La garde des Sceaux Nicole Belloubet a ainsi appelé les procureurs à développer une "véritable culture de la protection des victimes".





Le 5 mai, le corps d'une sexagénaire, frappé de 40 coups de couteau, était découvert au domicile de son ex-conjoint en Gironde. Début avril dans le Var, une femme de 50 ans, a été abattue d'un coup de pistolet peu après une intervention des gendarmes pour la protéger de son mari. Le 3 mars, Julie, 34 ans, a été tuée par balles par son ex-compagnon en Corse, à l'Ile Rousse. Elle avait déposé plusieurs plaintes.





Le collectif "Féminicides par compagnons ou ex" en recense 52 depuis le début de l'année. Selon les dernières données du gouvernement, près de 220.000 femmes ont subi des violences conjugales en 2017 et 130 sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-compagnon. Des chiffres stables et toujours élevés, malgré le renforcement de l'arsenal de lutte contre ce fléau, et en dépit d'une meilleure formation des magistrats au recueil de la parole et de multiples campagnes de prévention.





La "répétition d'homicides conjugaux" a poussé la ministre de la Justice à prendre une nouvelle circulaire, qu'elle vient d'adresser à tous les procureurs. Elle y réaffirme "le caractère prioritaire de la lutte contre les violences conjugales" et encourage les magistrats à "poursuivre les efforts" pour "une réponse ferme et réactive".