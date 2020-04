Avec la crise de coronavirus émergent de nouveaux bénéficiaires de l'aide alimentaire

Depuis la crise du coronavirus, certains foyers n'ont plus de revenus. Pour eux, l'aide alimentaire est indispensable. À Saint-Denis, des bénévoles distribuent et livrent des repas pour ceux qui sont dans le besoin. Parmi les nouveaux bénéficiaires figurent des étudiants privés de contrat de travail.



