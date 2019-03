Le syndicat des gynécologues de France "n'arrêtera pas la pratique des IVG"

"Il est malheureux de constater" que "le seul moyen aujourd'hui de se faire entendre est de générer une fausse polémique sur les réseaux sociaux dont on n'ignore pas l'impact négatif sur l'image" de la profession "et du Syngof", a-t-il continué, expliquant de nouveau que tout cela avait été l'occasion pour le syndicat de mettre en lumière les cas de 15 médecins condamnés à de lourds dommages pour erreur médicale. Des dommages non couverts par le fonds de garantie censé prendre le relais des assurances professionnelles au-delà d'un certain plafond.