Bac, Parcoursup : les prochaines dates clés

Mais il y a des délais à respecter pour libérer des places sur les listes d'attente et ainsi permettre aux autres candidats d'être fixés. Pour une proposition d'admission reçue entre le 19 et le 23 mai, il faudra y répondre sous cinq jours. A partir du 24 mai, il s'agira d'y répondre sous trois jours.

Cette phase consiste en un chassé-croisé des vœux pendant laquelle les candidats doivent répondre à chaque proposition d'admission reçue, c'est à dire confirmer ou non celles pour lesquels ils se trouvent sur liste d'attente. Ces vœux correspondent à ceux que les lycéens ont formulés entre le 22 janvier et le 12 mars dernier.

Le 17 juillet clôt les admissions et correspond donc au dernier jour où un candidat peut répondre à un vœu. "A cette date, les listes d’attente n’évoluent plus car les formations sont remplies et n’envoient plus de proposition d’admission", peut-on lire sur le site dédié à Parcoursup du ministère de l'Enseignement supérieur.

Du 16 juin au 10 septembre, une phase complémentaire s'ouvre, permettant aux lycéens de formuler de nouveaux vœux dans des formations ayant encore des places disponibles ou en ayant libéré. Puis, vient le mois de septembre qui acte la fin des affectations, l'objectif du ministère étant qu'à ce moment-là, "tous les bacheliers qui le souhaitent" soient inscrits dans une formation. L'an dernier, 1 175 bacheliers étaient toujours sans affectation à la mi-septembre, selon la ministre Frédérique Vidal.