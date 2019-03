Badonviller : la commune privée de distributeur de billets

Même si le commerce tourne bien, il suffit qu'une banque ferme son distributeur de billets pour perturber les habitudes. Dans certaines communes, payer ses achats en liquide devient de plus en plus difficile. C'est le cas de Badonviller qui comptait encore cinq agences bancaires il y a quelques années. Il y a un an, le dernier DAB a disparu. Les habitants de la commune doivent parcourir une dizaine de kilomètres pour pouvoir retirer de l'argent.



