Baisse de la mortalité sur les routes : le délégué général de 40 M d'automobilistes ne démissionnera pas

Votre argument est donc d'affirmer que la mortalité baissait déjà avant la mise en place des 80 km/h ?





Je dis qu'on attribue à cette mesure beaucoup plus d'impact qu'elle n'en a en réalité. On ne peut pas dire dans la même phrase que les 80 km/h sauvent des vies, tout en constatant que la mortalité a baissé de 6,9% avant sa mise en place, par rapport à l'année précédente. N'y a-t-il rien de choquant à voir le Premier ministre se féliciter d'avoir battu le record avec 3.259 au lieu de 3.268 ?





Vous avez pourtant accepté d'entrer dans cette bataille de chiffres…





Ce n'est pas de ma faute si le gouvernement avait avancé le chiffre de 400 vies sauvées par cette mesure. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, c'était l'objectif initial et, dramatiquement, il n'est pas rempli. Par ailleurs, le bilan avancé par le Premier ministre se base sur un bilan provisoire, or ils sont systématiquement revus à la hausse en juin. Je ne suis pas médium et j'aimerais me tromper, mais le prochain bilan définitif de la sécurité routière pour 2018 devrait faire état de chiffres supérieurs à 2013.





Et si, sur une année entière pendant laquelle les 80 km/h seraient appliqués, les objectifs étaient atteints, remettriez-vous votre poste dans la balance comme l'année dernière ?





Mais de toute façon, il n'y a pas d'expérimentation en France de la mesure sur 5 ans pour savoir si elle fonctionne. La courbe de mortalité baisse depuis 1972, donc si je prends un engagement sur deux ans, trois ans, il y aura moins de tués sur la route, ce que j'espère, mais comment peut-on savoir si cette baisse est due aux 80 km/h ?





Dans ce cas, le bilan des 80 km/h publié sur le site de 40 Millions d'automobilistes souffre de ce même défaut…





Oui, c'est effectivement très compliqué d'évaluer une mesure isolément. Mais à côté de ça, je pose la question des 18 mesures promises contre l'alcoolémie, car personne dans la rue ne se souvient d'une seule de ces mesures. Tandis que les 80 km/h ont une majorité de Français contre eux et ont motivé de nombreuses destructions de radars. Le but de la mesure est-il de mettre la France à feu et à sang ? Ça ne pourra pas marcher car ce qui existait avant était suffisant, la préfecture pouvant abaisser certaines portions de route à 70 km/h. C'est ce que nous proposions, en faisant un audit des petites routes.