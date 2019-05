Baisse des morts sur la route : un effet de la limitation à 80 km/h ?

Selon le gouvernement, le passage à 80 km/h est un choix payant. En 2018, 3 488 personnes sont mortes sur nos routes, presque 200 de moins qu'en 2017. C'est surtout encore mieux que le bilan historiquement bas de 2013. Plus de détails en image.



