Balade à vélo dans le Calvados : des vacances actives et réussies

Pour échapper à la routine quotidienne et vivre une belle expérience, quoi de mieux qu'une balade à vélo avec la campagne verdoyante comme horizon ? Entre sortie familiale, activité sportive et rencontres en tout genre, le Calvados dispose de plusieurs centaines de kilomètres de pistes pour passer de belles vacances d'été. Une bouffée d'oxygène le long d'un parcours balisé. À chacun son rythme, d'autant plus que l'on peut prendre des pauses quand on veut.



