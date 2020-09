"Balance ton stage" : ces trois étudiants veulent libérer la parole sur le sexisme en entreprise

"Il s'est mis à quatre pattes devant moi et a essuyé ses lunettes avec ma jupe", "Tu as tes règles en ce moment ? Parce que tes seins sont beaucoup plus gros que d'habitude", "Pense à la planète, ne mets pas de clim et enlève ton t-shirt". Ces témoignages recueillis par Agathe, Camille et Simon, étudiants en troisième année à l'EM Lyon, ont été publiés sur leur compte Instagram Balance ton stage. Ces propos ont été envoyés par des stagiaires de toutes entreprises, victimes de sexisme. En quelques semaines seulement, des centaines de récits similaires ont afflué. "Nous en recevons quinze à vingt par jour depuis la création du compte fin juillet", relate Agathe.