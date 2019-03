Barbie fête ses 60 ans

Les petites filles sont généralement les plus adeptes de ce jouet : la poupée Barbie. Mais certaines poursuivent ce rêve illuminé jusqu'à l'âge adulte. C'est le cas de Nanou, une vraie passionnée, qui en collectionne depuis l'âge de onze ans. Ces poupées reflètent l'évolution des mœurs et des tendances de la mode. Et quand elles sont mises aux enchères, les prix de certains spécimens atteignent environ 15 000 euros.



