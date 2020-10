Bars fermés, restaurants limités, Ehpad encadrés : le résumé des nouvelles restrictions en Ile-de-France

"Ce sont des mesures de freinage car l'épidémie va trop vite." Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, placé en état d'alerte maximale, a annoncé lundi 5 octobre de nouvelles mesures de restrictions applicables à partir du mardi 6 octobre et ce pour quinze jours, afin de faire face à la progression inquiétante de l'épidémie de Covid-19 dans la capitale et en proche banlieue.

"Compte tenu des nouvelles (...) nous serons très vigilants et au côté de l'Etat", a commenté Anne Hidalgo. La mairie de Paris accompagnera la préfecture de police dans ses opérations de contrôle, avec les agents de la future police municipale, et mobilisera "l'ensemble (des) équipes chargées de l'accompagnement social" des plus fragiles, a assuré l'édile à la conférence de presse, où figuraient également le préfet de région et le patron de l'ARS d'Ile-de-France. Voici ce qu'il faut en retenir.