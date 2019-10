Bâtiments publics : où va l'argent des rénovations ?

JT 20H - Certains bâtiments publics ont été construit il y a très longtemps. Ils sont souvent mal isolés et mériteraient un sérieux lifting. Les budgets de rénovation ont été débloqués, mais ils sont très rarement utilisés. Comment est-ce possible ?

De nombreux bâtiments publics sont en mauvais état et sont devenus des passoires thermiques. Pourtant, le gouvernement a débloqué il y a un an près de sept milliards d'euros pour les rénover. De l'argent qui n'a presque pas été utilisé. Un expert, qui travaille pour le ministère de l'Écologie, estime que la transformation énergétique de ces bâtiments d'État et des communes prendra beaucoup de temps.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.