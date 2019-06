Béarn, un an après les inondations

Dans la nuit du 12 au 13 juin 2018, les inondations ont fait des dégâts considérables à Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques. A Salies, plus d'un mètre d'eau a envahi les rues car la rivière était sortie de son lit. Une crue soudaine a provoqué la destruction de 80 commerces sur les 85 présents sur la petite commune. Les habitants se remémorent ce mauvais souvenir. Où en est la reconstruction ?



