Beau temps : la France exporte son électricité

Vendredi dernier, le pays a atteint un record en terme d'exportation d'électricité. Plus de 17 000 mégawatts ont été exportés vers l'Italie et l'Espagne essentiellement. En cause, les températures très élevées de ces derniers jours qui ont provoqué un surplus d'énergie produite. À noter que ce chiffre correspond à un quart de l'électricité consommée le même jour en France.



