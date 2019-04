Beaucoup de retraités rencontrent des difficultés financières

A Châteaulin, dans le Finistère, des retraités ont exprimé leur colère. Nombreux d'entre eux n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Ces difficultés financières résultent notamment de la stagnation des pensions de retraite et de la hausse des prix. La plupart des retraités ont l'impression d'avoir été exclus du Grand débat. Certains se sont résignés tandis que d'autres sont tristes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.