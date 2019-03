"Beaucoup ont trouvé une nouvelle famille" : 100 jours après, ce qui motive encore les Gilets jaunes

Avez-vous des exemples de ces représentations qui caractérisent les Gilets jaunes ?





Il y en a deux. Le premier, c’est le gilet jaune en lui-même. Normalement,à quoi sert cet objet ? On l’enfile quand on est tout seul dans sa voiture et qu’on a besoin d’aide, ça sert à se faire repérer comme ayant besoin d’autrui, et ça matérialise une situation de détresse.





Le second, c’est le rond-point, dont les Français sont des grands spécialistes pour ne pas dire des grands fans. Or, le rond-point, ça sert à rentrer la gouvernance des destinations que l’on prend. On y applique certaines règles mais surtout on a l’opportunité de tourner si on ne trouve pas sa direction, c’est à dire de suspendre sa prise de direction pour se donner le temps. Et bien, ces gens qui occupent les ronds-points avec leurs gilets jaunes sur le dos depuis des mois, c’est exactement ce qu’ils font. Ils sont dans un moment réflexif. Le rond-point devient alors un point de ralliement et en même temps un lieu d’élaboration. Sur ces ronds-points, on a donc de vrais groupes au sens de la psychologie sociale, avec des interactions, de la parole et surtout des gens qui partagent un destin commun : l’incertitude, la latence, l’angoisse et la crainte.