Bébés nés sans bras : en attendant les premiers résultats de l'enquête nationale, deux comités créés

Dans le détail, d'une part, un "comité d'experts scientifiques (CES)" devra "identifier et analyser les différentes hypothèses" pouvant expliquer les malformations, parmi lesquelles d'éventuelles expositions à des substances toxiques (alimentation, environnement, médicaments...). Ce dernier, qui tiendra une première réunion début mars, devra également "formuler des recommandations pour la prévention et la prise en charge des cas détectés". Parallèlement, un "comité d'orientation et de suivi (COS) a également été constitué". Sa mission: "assurer un espace de dialogue, d'échange et d'information avec l'ensemble des parties prenantes" (familles, associations de patients ou de défense de l'environnement, professionnels de santé). Présidé par le sociologue Daniel Benamouzig, il se réunira pour la première fois le 21 février.





Plusieurs cas groupés d'"agénésie transverse des membres supérieurs" ont été identifiés ces dernières années, dans l'Ain (7 naissances entre 2009 et 2014), en Loire-Atlantique (3 entre 2007 et 2008) et dans le Morbihan (4 entre 2011 et 2013). En octobre, Santé publique France avait indiqué que les enquêtes n'avaient pas permis d'identifier de cause à ces malformations. Mais les inquiétudes dans les régions concernées avaient poussé le gouvernement à lancer une nouvelle enquête nationale.