Bébés nés sans bras : la piste de l'eau potable polluée à l'étude

Les entretiens avec les mères concernées n'ayant pas permis d'identifier de causes individuelles, les soupçons se seraient rapidement tournés vers l'environnement et notamment sur l'eau. Les localités concernées par ces cas suspects d'agénésie ont en effet un point commun, apprend-on via France Inter. A savoir, "un captage de l'eau en amont, dans des zones potentiellement polluées, et une situation géographique en bout de réseau, qui pourrait expliquer pourquoi elles seraient les seules touchées."





Dans le détail, l'agent responsable pourrait être un pesticide ou un rejet industriel toxique tandis que les hypothèses du mésusage d'un produit dans le cadre du nettoyage ou de la réparation du réseau d'alimentation en eau sont aussi évoquées par le groupe de travail. Reste à savoir si l'une de ces pistes figurera parmi les réponses censées être apportées par les comités formés par les ministères de la Santé et de l’Environnement, d'ici le 30 juin 2019.