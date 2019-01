Bébés nés sans bras : les dates clés pour comprendre toute l'affaire

Le 21 octobre, la ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui ne s'était pas encore publiquement exprimée sur le sujet, annonce lors du Grand Jury LCI/RTL/Le Figaro qu'elle s'apprête à diligenter une nouvelle enquête pour éclaircir les causes éventuelles de ces malformations à répétition. Une décision saluée par Emmanuelle Amar, directrice générale du registre des malformations en Rhône-Alpes (Remera), qui parle d'une "grande avancée".





Agnès Buzyn juge alors "insupportable" que ces cas groupés restent aujourd'hui sans explication. "On ne peut pas se satisfaire de dire qu'on n'a pas trouvé de causes", déclare-t-elle. De nouvelles investigations sont parallèlement confiées à l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). "On s'est dit, faisons travailler ces deux agences ensemble (...) pour voir si les regards croisés des médecins purs et durs de Sante publique France et les personnes qui connaissent mieux l’environnement trouveront une cause."