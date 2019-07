Bébés nés sans bras ou sans main : "On veut pouvoir dire à notre fille qu'on s’est bagarré pour lui apporter des réponses"

Si Samuel Bernard apparaît si impliqué, c’est à double titre. "Plus ma fille grandira, plus il y a aura des questions sur les raisons de sa malformation qui n’est pas toujours facile à assumer pour elle du haut de ses six ans. Nous, ce qu’on aimerait, c’est lui apporter des éléments de réponse. Et si on n’en a pas, au moins lui dire qu’on a sollicité les autorités et qu’on s’est bagarré pour les lui apporter", explique le père de famille de 43 ans. Mais, reconnait-il aussi, "au fil des mois, l’engagement citoyen a dépassé celui du papa".





Il s’explique : "La question n’est plus simplement de savoir aujourd’hui quelle est la cause de la malformation qu’on ne connaîtra peut-être finalement jamais. Il n’y pas d’enjeu par rapport à ma fille de se dire par exemple, si on trouve l’origine, on pourra lui trouver un remède. Elle va très bien, elle vit une vie tout à fait normale au quotidien, je n’ai pas de pression particulière par rapport à cela si ce n’est la satisfaction de père de lui apporter des réponses. En revanche, on a réalisé qu’à travers cet engagement, on pouvait amener une prise de conscience sur les questions ayant trait au lien santé-environnement et qu’on avait face à nous des agences qui n’étaient pas forcément suffisamment compétentes et performantes pour les traiter". Ce qui est en jeu désormais dans cette affaire selon lui c’est donc davantage la "question de la transparence des institutions et un devoir d’information des citoyens".